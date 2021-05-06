شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 23.. ظهور مميز لبيومى فؤاد ولقاء الخميسى تتنازل عن المطعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث جديدة شهدتها الحلقة 23 من مسلسل ضد الكسر للنجمة نيللى كريم، حيث سافرت سلمى - نيللى، للاستجمام لتعيد حساباتها مرة ثانية وتفكر فى حل لموضوع شقيقتها ملك - تارا عماد، وطلب صلاح - مصطفى درويش، واستعادت ذكرياتها مع طليقها كريم - محمد فراج فى حالة من الشجن، ودخلت فى مشاجرة خفيفة مع بيومى فؤاد الذى كان له ظهور مميز خلال الحلقة.

وتوالت الأحداث بتنازل نادين - لقاء الخميسي، عن مطعمها بعد مساومة إياد زوجها لها حتى يطلقها، وحاولت التفاهم معه بشكل ودى إلا أنه رفض نهائيا حتى مضت على عقد التنازل، وقام بطردها من المطعم بعدما أكد لها أنه طلقها منذ 4 أيام.

وذهب إياد زوج لقاء الخميسي، لصديقه كريم - محمد فراج وحاول مضايقته لاستكمال الانتقام منه والشماته فيه بعدما طلق سلمى - نيللى كريم وعايره بوحدته الحالية وبدأ بالتشفى فيه، واعترف له أن طول حياته يكرهه بسبب حب زوجته نادين - لقاء الخميسي، له منذ صغرهما.

مسلسل ضد الكسر من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، إذ يتناول قصة فتاة تدعى سلمى، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية كريم، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

وتوالت الأحداث بتعب ابن ملك - تارا عماد لتنزل فوراً إلى المستشفى وحين نزولها من المنزل تطلب شقيقتها الصغرى ليلى من مصطفى - حمزة العيلى أن يأتى معهما إلى المستشفى، وحاولت ملك تهدئه الامر بينهما لكى يتنازل عن قضية النسب إلا أنه رفض.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا.



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23



ضد الكسر الحلقة 23