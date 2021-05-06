شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 23.. أحمد عز ينجح أخيرا فى بدء مهمته بعد حيلة المخابرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 23 من مسلسل هجمة مرتدة في تشويقها للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في الـ 11.40 مساء، حيث شهدت صعوبات عديدة بالنسبة لـ أحمد عز "سيف العربى" حتى يتمكن من بداية مهمته وزرع نفسه بين الأشخاص الذى قدم لأجلهم.



هجمة مرتدة الحلقة 23

فبعد رفض طويل من عدنان لطلبات رائف الحلبى الذى حاول بكل قوة أن يجعل أحمد عز يعمل معهم بعدما أنقذه من عصابة كادت تسرقه بالحلقة الماضية، إلا أنه وفى نهاية الحلقة طرد عدنان شخصا من العمل بعدما اكتشف أنه يسرقه ليجد رائف الفرصة سانحة لعمل سيف العربى بدلاً منه، وهو ما حصل بالفعل.

كما شهدت الحلقة مقابلة سيف العربى للمرة الأولى مع الضابط رامى "نور محمود"، حيث أخبره بأنهم هم من جعلوا عدنان يكتشف سرقة الموظف الذى يعمل لديه، وهو ما جعل سيف العربى يكتشف أن هناك رجالاً للمخابرات فى كل مكان.



هجمة مرتدة الحلقة 23

وكانت بدأت الحلقة الـ 23 من مسلسل هجمة مرتدة بنجاح الفنانة هند صبرى "دينا أبو زيد" في مهمتها وتصوير المستندات الموجودة بخزنة "نازلى" إنجى المقدم دون الكشف عنها، إلا أن رفعت المسيرى "هشام سليم" عنفها بشدة وأخبرها بضرورة تجميد كافة نشاطاتها.

ولم يكتف بذلك وإنما عنفها عقب عودتها للقاهرة، حيث أخبرها بأنها عرضت الجهاز بالكامل للخطر وكادت تكشف عنه بعدما أصرت على فتح الخزنة رغم استهلاك كافة محاولاتها، وحال فشل آخر محاولة لها كان سيتم كشفها.



الحلقة 23 من مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.