شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 24.. خطف ابنة "شهد" من المستشفى فى حضور ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل ضل راجل، بوصول خبر ولادة شهد ووفاة هدى إلى عمرو "محمد عادل" صاحب سليم، وبدوره يخبر خليل بك الذى يفكر؛ ماذا يمكن أن يفعل جلال بعدما مر بكل تلك الظروف.

يخبئ عمرو "محمد عادل" ورقة الزواج العرفى لسليم وشهد فى خزينته ليمحى أى دليل إدانة. ويحذر خليل بك أصدقاء سليم وشلته من ذكر اسم ابنته غادة إن فتحت القضية من جديد.

تحمل إنعام سالوسة مولودة شهد وتشعر أنها مريضة ولا تتنفس بشكل طبيعى، ويذهبان بها إلى المستشفى ويسرع ياسر جلال للحاق بهما هناك. ويخرج الطبيب المعالج للطفلة ويخبرهم أن الطفلة أصبحت بخير وبمجرد أن تمسك شهد الطفلة تكتشف أنها ليست ابنتها، فهل خطط سليم لخطف الطفلة من داخل المستشفى؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.