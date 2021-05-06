شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 24.. نرمين الفقى تودع أحداث المسلسل بمشهد موتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 24 من مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال، بمشهد وفاة هدى "نرمين الفقى" زوجة جلال ويتذكر جلال أثناء الجنازة مقولات لهدى فى مشهد مؤثر.

يحاول أهل المنطقة دعم ياسر جلال فى محنته، وخلال الغزاء يعود "الحاج سلطان" أحمد حلاوة ويسأل من الذى مات؟ فينهار من البكاء بعد أن يخبروه أن الميت "هدى" ويفقد وعيه. كما يحضر كل مدرسى المدرسة التى يعمل بها جلال لمساندته.

تسوء حالة شهد "رنا رئيس" الصحية وتطلب الطبيبة ملك "نور اللبنانية" أن تصطحبها برفقة مولودها إلى بيتها حتى تبعدها عن الأجواء المحيطة بعد وفاة والدتها حرصًا على صحتها النفسية وصحة طفلتها. وبالفعل تذهب معها شهد وطفلتها وأختها الصغرى سارة وجدتهما إنعام سالوسة .

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.