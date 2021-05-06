شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 23.. هشام سليم يعنف هند صبرى رغم نجاحها بمهمتها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 23 من مسلسل هجمة مرتدة بإثارة وتشويق كبير للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc في الـ 11.40 مساء، فرغم نجاح هند صبرى "دينا أبو زيد" في مهمتها وتصوير المستندات الموجودة بخزنة "نازلى" إنجى المقدم دون الكشف عنها إلا أن رفعت المسيرى "هشام سليم" عنفها بشدة وأخبرها بضرورة تجميد كافة نشاطاتها.



الحلقة 23 من مسلسل هجمة مرتدة

ولم يكتف بذلك وإنما عنفها بشدة عقب عودتها للقاهرة، حيث أخبرها بأنها عرضت الجهاز بالكامل للخطر وكادت تكشف عنه بعدما أصرت على فتح الخزنة رغم استهلاك كافة محاولاتها، وحالة فشل آخر محاولة لها كان سيتم كشفها.



الحلقة 23 هجمة مرتدة

كما شهدت الحلقة قراءة هند صبرى لرسالة أحمد عز الذى سبق وكتبها لها قبل سفره، حيث حزنت بشدة بعد قراءتها لكلامه الذى يؤكد صعوبة وجود علاقة بينهما، وأنه أخفى عليها خبر سفره أثناء سلامه عليها قبل سفرها.



الحلقة 23 هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.