شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 23.. خالد أنور يبعد تهمة محاولة قتله عن ولاء الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الـ23 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء، الكثير من الأحداث، فبعد أن ضربت فريدة "ولاء الشريف" حسن "خالد أنور" بالسكين، بعدما علمت بعدم قدرتها على الحمل مرة أخرى بسبب عملية الإجهاض، كانت فريدة تظن أن حسن هو السبب فى ذلك فأرادت الانتقام منه.

اتصلت فريدة بخالد "مؤمن نور" زوجها على الفور وحكت له ما فعلت، فذهب لها ونقل حسن للمستشفى على الفور وكانت حالته خطيرة، ولكن استطاع الأطباء أن ينقذوه وبعدما أفاق سأله الضابط عن الحادث فقال إنه بسبب سقوطه فوق سكينة المطبخ، اندهش والده عنتر الحلق "بيومى فؤاد" لما قاله، فصرح له حسن أن فريدة لم تقصد قتله ولكن قد وقع عليها ظلم وهى تظن أنه من قام بإجهاضها ولكنه يشك أن النمر هو من قام بالتخطيط لكل ذلك.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.