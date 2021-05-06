شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 23.. محمد إمام يشترى معرض الذهب من محمد رياض وظهور سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع ضمن الموسم الرمضانى، عوده هدية "سوسن بدر" أم عبد الله للصاغة مرة أخرى، وذهبت لمنزلها الذى جهزه لها عبد الله "محمد إمام" وبمجرد دخولها للمنزل تتذكر يوم الحادث وموت زوجها ماهر رضوان، ويعدها عبد الله أن حقها وحق أبوه سوف يعود، ويذهب الحاوى "أحمد حلاوة " للشيمى "محمد رياض" ويخبره أن هدية قد عادت وقد ظهرت ملامح الذعر على وجهه ولكن الشيمى لم يخف منها وبدأ يطمئنه.

تقابل شمس "نرمين الفقى"، عدوى تاجر الألماظ بعدما علمت أنه باعها لعبد الله وتهدده أن جزاء الخيانة الموت، فيذكرها أن هى من بدأت الخيانة عندما باعت ماهر رضوان قبل ذلك، وتعلم شمس من خلال أحد رجاله أن عبد الله سيقوم بأكبر عملية له.

تذهب المهندسة عبير للشيمى كى توقع عقد بيع معرض الزمالك مع المشترى، ويكتشف الشيمى أن المشترى هو عبد الله رضوان فيرفض أن يييع لأن المعرض يساوى أكثر من المبلغ الذى حدده له، فيقرر عبد الله أن يرفع المبلغ 5 ملايين جنيه ويضطر الشيمى على الموافقة حتى يستطيع أن يدفع الشرط الجزائى لشريكه فى المول، والذى نكتشف بعد ذلك أنه أحد رجال عبد الله كما تعمل المهندسة عبير أيضا معهم ويعيد النقود لعبد الله مرة أخرى.

تذهب صفية "حنان سليمان" لهدية "سوسن بدر" وتعطيها صندوق صغير خاص بماهر رضوان والذى احتوى على عقد البيت والمحل وتقص لها أن عنتر الحلق والشيمى بحثا عنه كثيرا ولكن هى من وجدته وقامت بتخبئته، ينصب الشيمى وعنتر وشمس فخ لعبد الله بعدما عرفا موعد تسليم الألماظ وأرسلا وراءه حسن وخالد ولكن فى الطريق تعطلت سيارتهما فما كان منهما إلا أن ذهبا لأقرب كمين وقاما بالتبليغ عنه وعند وصول سيارته قاموا بتفتشيها ووجدوا شنطة بها صندوق صغير فقال لهم خالد الشيمى إن هذا الصندوق هو الذى يحتوى على الألماظ فهل سيتم القبض على عبد الله وهذا ما سيتضح فى الحلقة القادمة.