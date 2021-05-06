شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى: وافقت على المشاركة بالاختيار 2 دون تردد والمسلسل فيه مجهود خرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ماجد الكدوانى، إن فريق عمل مسلسل الاختيار2، بذلوا مجهودا خرافيا لإخراج العمل الذى يحظى بإعجاب المشاهدين، متابعا: "المجهود كبير بدون أى مبالغة أو مجاملة".

وأضاف "الكدوانى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء DMC"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه شعر بفخر رهيب منذ العام الماضى عندما شاهد مسلسل "الاختيار"، قائلا: "أنا جسمى قشعر العام الماضى لما الشباب نزلوا الشارع بتى شيرت عليه صورة الشهيد المنسى.. تقريباً معملناش دراما زى دى.. دى دراما مش عادية بل دراما تسجيلية موثقة بالأحداث".

وأشار "الكدوانى"، إلى أنه عندما عرض عليه العمل هذا العام وافق دون تردد، مضيفا: "عندما كلمنى الدكتور بيتر وقالى كلمتين عن الموضوع، دون تردد قلت له أنا معاك"، لافتاً إلى أن العمل يوثق لمرحلة مهمة للأحداث الداخلية التى شهدتها البلاد.

واستطرد قائلاً: "فى مهنة الفن حسابنا هيكون عسير أمام ربنا ومهتمنا تتمثل فى تقديم رسائل محترمة للمشاهدين.. مش أى حاجة تتعمل والرسالة يجب أن تكون إيجابية".

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.