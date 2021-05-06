شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: ناس وقفت فى ضهرهم سنين مسألوش عنى فى محنتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - - أشكر اللى سفرونى من غير ورق علشان أتعالج وأشكر الحكومة أنهم ساعدونى على السفر
- رنيا محمود ياسين كانت هى ضهرى وصوتى فى محنتى
وأضافت حورية فرغلى، خلال لقاء لها عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "مساء DMC"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها تفاجأت خلال محنتها أن هناك نجوما كبار لم تكن تحلم بالحديث معهم يتصلون للاطمئنان على صحتها، متابعة: "وبعدين أنا مكنتش عارفة أسافر لأن السفارة مقفولة.. جه أمر أنهم يفتحوا السفارة وسفرونى حتى من غير أوراق.. وأنا بشكر الحكومة أنهم ساعدونى على السفر".
وأعربت الفنانة حورية فرغلى، عن سعادتها عقب عودة حاستى الشم والتذوق، لها عقب إجراءها 4 عمليات خارج البلاد، قائلة: "أخيراً صوتى مبقاش مخنف"، مضيفة أنها واجهت مشكلة كبرى فى أمريكا خلال إجرائها عددا من العمليات الجراحية، خاصة عندما نصحها طبيبها المعالج بعدم ارتداء الكمامة، وتابعت: "فكنت فى حيرة ومش عارفة أعمل إيه".
من جانبها، طالبتها مقدمة البرنامج أن تنزع الكمامة كى يتمكن جمهورها من رؤية وجهها الجميل عقب نجاح العمليات الجراحية، فقامت حورية فرغلى، بنزع الكمامة وابتسمت قائلة: "أنا لسا وارمة.. وإن شاء الله هخف".
كانت أعربت حورية عن سعادتها بنجاح العمليات الجراحية التى أجرتها فى أنفها خلال الفترة الماضية، فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، مقدمة الشكر لله على شفائها، ونشرت صورة لها، عبر إنستجرام وفيس بوك، بعد نجاح الجراحة، صحبتها بتعليق: " الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".
وسبق وحصل ”الخليج 365”، على صور خاصة للنجمة حورية فرغلى بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية فى أنفها فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة إعادتها لشكلها الطبيعى بعد معاناتها الكبيرة لسنوات بسبب أخطاء طبية من بعض الأطباء.
وظهرت النجمة حورية فرغلى بعد الانتهاء من العمليات التى أجرتها بأنفها بحالة جيدة ورسمت الابتسامة على وجهها بعد نجاح هذه العمليات، ومن المقرر وصول حورية فرغلى يوم الأحد المقبل إلى مصر، وستعود مرة أخرى إلى أمريكا فى شهر أغسطس لإجراء عملية أخرى.