شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى: ناس وقفت فى ضهرهم سنين مسألوش عنى فى محنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - أشكر اللى سفرونى من غير ورق علشان أتعالج وأشكر الحكومة أنهم ساعدونى على السفر

وأضافت حورية فرغلى، خلال لقاء لها عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "مساء DMC"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنها تفاجأت خلال محنتها أن هناك نجوما كبار لم تكن تحلم بالحديث معهم يتصلون للاطمئنان على صحتها، متابعة: "وبعدين أنا مكنتش عارفة أسافر لأن السفارة مقفولة.. جه أمر أنهم يفتحوا السفارة وسفرونى حتى من غير أوراق.. وأنا بشكر الحكومة أنهم ساعدونى على السفر".

قالت الفنانة حورية فرغلى، إنها تعلمت دروسا كثيرة خلال محنتها الصحية، مضيفة: "أتعلمت أن مش كل الناس بتحبك بجد والناس مش بتظهر إلا وقت الشدة.. فيه ناس كنت طول عمرى واقفه فى ضهرهم لسنين طويلة لما حصلت ليا المشكلة دى محدش فيهم كان بيرفع سماعة التليفون عليا".

وأكدت حورية فرغلى، أنها حظيت بدعم كبير من عدد من الفنانين، على رأسهم الفنان أشرف زكى والفنانة نبيلة عبيد ومدلين طبر ولطيفة والفنان محمد دسوقى وأكرم فريد وشريف منير، قائلة: "مش عاوزا أنسى حد والفنانة رنيا محمود ياسين كانت هى ضهرى وصوتى.. أنا كنت فاقدة الثقة فى نفسى كبنت لأنى مش متجوزة ومعنديش أولاد".

وأعربت الفنانة حورية فرغلى، عن سعادتها عقب عودة حاستى الشم والتذوق، لها عقب إجراءها 4 عمليات خارج البلاد، قائلة: "أخيراً صوتى مبقاش مخنف"، مضيفة أنها واجهت مشكلة كبرى فى أمريكا خلال إجرائها عددا من العمليات الجراحية، خاصة عندما نصحها طبيبها المعالج بعدم ارتداء الكمامة، وتابعت: "فكنت فى حيرة ومش عارفة أعمل إيه".

من جانبها، طالبتها مقدمة البرنامج أن تنزع الكمامة كى يتمكن جمهورها من رؤية وجهها الجميل عقب نجاح العمليات الجراحية، فقامت حورية فرغلى، بنزع الكمامة وابتسمت قائلة: "أنا لسا وارمة.. وإن شاء الله هخف".