شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يسخر من مغادرة ريال مدريد أبطال أوروبا بكوميكس فيلم "امير البحار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم محمد هنيدى، على مشاركة الجمهور تعليقاته الطريفة ومواقفه الكوميدية على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشر باستمرار فيديوهات وكوميكسات طريفة من أعماله للتعليق على الأحداث التي تشغل الرأي العام، وتنال الأحداث الرياضية نصيب كبير من تعليقاته الساخرة، حيث يعد "هنيدى" من النجوم الذين يشجعون الدوريات الأوروبية.



محمد هنيدى على تويتر

وتفاعل النجم محمد هنيدي، مع خروج نادي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام تشيلسي بهدفين في مباراة إياب نصف النهائي، بصورة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، لمشهد من فيلم "أمير البحار"، وسخر من اكتمال سلسلة خروج الكبار من دوري أبطال أوروبا وأخرهم النادي الملكي، قائلا "تعالى جنب اخواتك.. هنقضيها ايس كريم".



هنيدى يسخر من خسارة الريال

وحسم فريق تشيلسي الإنجليزى تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إياب الدور نصف نهائي من المسابقة للموسم الحالي.

وبتلك النتيجة يضرب تشيلسي موعدا مع مواطنه مانشستر سيتي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو في مدينة إسطنبول التركية.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل البلوز بمجموع المباراتين 3-1.

وسجل المهاجم الألماني تيمو فيرنر هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 28، بعد أن تابع كرة ماسون ماونت التي ارتدت من العارضة ليتابعها برأسه في المرمى الخالي.

واشترك فيرنر بـ22 هدفاً في جميع البطولات هذا الموسم مع تشيلسي (سجل 12 وصنع 10)، أكبر عدد بين لاعبي تشيلسي، وآخر لاعب من البلوز سجل +10 وصنع +10 أهداف في موسم واحد كان إيدين هازارد في 2018/19 (سجل 21 وصنع 17).

وكان فيرنر قد أحرز هدفا آخر في الدقيقة 17، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل، وتصدى السنغالي إدوارد ميندي حارس فريق تشيلسي لكرتين خطيرتين من الفرنسي كريم بنزيما، الأولى قبل تسجيل هدف فيرنر وأخرجها بأطراف أصابعه إلى ركنية، والأخرى من رأسية في الدقيقة 36 وأخرجها أيضا إلى ركنية.