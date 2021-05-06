شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 23.. تحرك التكفيريين للهجوم على كمين البرث واستهداف منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار 2" بتحرك زكريا "كريم عبد العزيز" بصحبة القوات في اتجاه المزعة التي يجتمع فيها القيادات الإرهابية للتخطيط لعملياتهم وآخرها محاولة اغتيال المفتى، وهى أيضاً مخزن الأسلحة والمواد المتفجرة وتصنيعها، وذلك بعد القبض على عدد من العناصر التي شاركت في الحادث والخروج منهم بمعلومات أوصلتهم إلى مكان المزرعة.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23

المشهد ينتقل إلى محافظة البحيرة يوم 8 أبريل 2017، فور الوصول تم عرض تصوير حقيقي للمزرعة التي تصل مساحتها لـ 30 فدانا، والتي توجد فيها الأسلحة والمتفجرات التي تم التحفظ عليها، إضافة إلى التحفظ على الأجهزة التي تصنع المواد المفجرة القوية، ويتحدث زكريا مع يوسف "أحمد مكى" عن العملية وأنها ضربة قاضية وفجاة تتصل عاليا بيوسف وتخبره بحملها.



الاختيار 2 الحلقة 23

المشهد ينتقل إلى درنة في ليبيا والتكفيري عماد عبد الحميد "عابد عنانى" يخبر عمر رفاعى سرور "أحمد الرافعى" مفتى جماعة أنصار بيت المقدس، بأنه سيتحرك إلى الحدود المصرية وتنفيذ عمليات كثيرة وإعلان الولاية، ثم ينتقل المشهد إلى التنظيم الذى يضم الضابطين الخائنين خيرت السبكى "طارق صبرى" وحنفى جمال والتخطيط مع قائدهم أبو حذيفة "محمد عبد الجواد" لاصطياد الطاووس والمقصود هنا أحمد منسى "أمير كرارة".



الاختيار 2 الحلقة 23

تاريخ 6 يوليو 2017 تجهز العناصر التكفيرية العدة من سلاح ومتفجرات وسيارات مفخخة، للهجوم على كمين البرث والتخلص من أحمد منسى، ويظهر أبو سعد الجنوبى "إسلام حافظ"، حيث يحضر بمجموعته التكفيرية لدعم مجموعة خيرت السبكى ويتحركون فجرا الهجوم على كمين البرث، من خلال دمج مشاهد من الجزء الأول للمسلسل مع مشاهد جديدة بالجزء الثانى.



الاختيار 2 الحلقة 23 (9)

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار 2 الحلقة 23



الاختيار 2 الحلقة 23



الاختيار 2 الحلقة 23



الاختيار 2 الحلقة 23



الاختيار 2 الحلقة 23



الاختيار 2 الحلقة 23



الاختيار 2 الحلقة 23



الاختيار 2 الحلقة 23



الاختيار 2 الحلقة 23