شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة 23.. حفل زفاف غزل والخديوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل اللى مالوش كبير بإلغاء عابد تيمور "خالد الصاوى" عملية قتل الخديوى "أحمد العوضى" وقت عقد قرانه على غزل "ياسمين عبد العزيز". يستنكر أهل غزل زواجها من الخديوى وإحساسهم بالخطر من أى رد فعل مفاجئ لعابد تجاههم بعد زفاف غزل.

وتشهد الحلقة حفل زفاف الخديوى وغزل، وسط سعادة وحب للوصول إلى حلمهما رغم الصعوبات التى مرّا بها، وتنهار قدرية بسبب زواج الخديوي رغم كل محاولاتها في الحفاظ عليه حتى بعد طلاقها منه، وموافقتها على الزواج من رفعت "خالد سرحان" والبحث عن أى وسيلة للانتقام، كما يوافق عابد على إعلان زواجه من نادين رسمياً، بعد رفضها لعرض مبلغ 20 مليون جنيه مقابل استمرار زواجهما في السر.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير