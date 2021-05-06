شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 23.. يسرا تتهم باسل خياط بقتل مايان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب مريم - يسرا إلى النيابة لتوضيح اتهاماتها ليوسف - باسل خياط ونادين - سينيتا خليفة، بقتل نور - مايان السيد وسرقة منزلها، خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا، كما يعكف زياد - محمود حجازي، على متابعة ما تصل إليه تحريات النيابة.

ورفض حسين - خالد حجاج شقيق نور - مايان السيد، إعطاء الأموال والأوراق ليوسف - باسل خياط حسب ما كان متفق معه وساومه وطلب منه 2 مليون جنية، مقابل الأوراق التى كانت فى خزنة يسرا.

واستدعت النيابة باسل خياط - يوسف، وسينيتا خليفة - نادين، للتحقيق معهما، فيما اتهمتهما يسرا - مريم، وأنكر الثنائى هذا الاتهام وأكد يوسف فى التحقيق أن مريم - يسرا مريضة نفسية وكانت تعالج عنده فى العيادة.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



حرب أهلية الحلقة 23



حرب أهلية الحلقة 23



حرب أهلية الحلقة 23