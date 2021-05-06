شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 23.. "أسورة" سلاح ريهام حجاج للانتقام من أيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 23 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، والتى جاءت بعنوان "الفراق الثالث والعشرون.. الفسحة" ببحث آدم "محمد علاء" عن جوهرى "محمد شرنوبى" بعد أن شك الخيالة فى أنه قتل كبيرهم سرى الخيال. ويواجه جوهرى آدم والخيالة وتبدأ كلا المجموعتين فى إشهار السلاح وإطلاق النار فى الهواء قبل أن يتدخل فتحى "سيد رجب" لتهدئة الأوضاع.

يرجع الخيالة إلى ديارهم بعدما استطاع فتحى استيعاب غضبهم، وينظر فى عين جوهرى "شرنوبى" ليتأكد من أنه قتل كبير الخيالة، ويوبخه على مخالفة أمره، ويقول له لو تطلب الأمر الاختيار بين وجود المجموعة واستقرارها وبين وجوده لن يختاره .

يعتدى حسنى على زوجته إجلال بعد أن غضبت بسبب تعاطيه مخدرات وتطلب منه الطلاق، قبل أن تتدخل المجموعة وعلى رأسهم ريهام حجاج لتخليصها من يديه، وتفكر إجلال فى قتل حسنى وتحرض سعيد شقلباظ الذى تربطها به علاقة حب على قتله لكنه يرفض.

تنجح راوية "هند عبد الحليم" فى إحضار كشف بأسماء الذين تلقوا العلاج فى المصحة ومن بينهم حنان "أيتن عامر". ويعود حامد "محمد شيبا" إلى أرض المعسكر بعد أن تمكن من الهرب من الطبيب محمد جمعة، وقابل مأمونة "ريهام حجاج" ومعه ملابس زينب أختها قبل موتها .

وتحصل ريهام حجاج على أسورة لصاحبتها حنان "أيتن عامر" أهداها إليه حبيبها السابق، وترى أنها ستكون سببًا فى الوصول إليها والانتقام منها بعدما خططت لطلاقها من أخيها حسام أحمد فهمى، وخطف ابنتها فريدة .

يواجه رمزى العدل "مخلوف" حنان "أيتن عامر" بحالتها الصحية، وتشعر أنه يريد إبعادها لصالح ابنه حسام "أحمد فهمى" .

وتتفق مأمونة "ريهام حجاج" مع واحد من المترددين على المصحة النفسية "إسماعيل مصطفى" وكان على علاقة بحنان "أيتن عامر" على مخطط للإيقاع بحنان عن طريق أسورة أرسل صورتها لها على الواتس آب مرفقة بلوكيشن لمكانهما .

وتوبخ ريهام حجاج وشرنوبى سعيد شقلباظ "حسن عبد الله" بعد خيانته لصداقة حسنى و خيانته بإقامة علاقة حب مع زوجته إجلال، لكن شقلباظ يقول إن حسنى ليس صديقه وأنه أحب إجلال بالفعل، ويبدو من الحوار أن بين حسنى وسعيد شقلباظ خلاف قديم بعدما دخل عليهما فى إحدى الغرف ووجدهما سويًا ليعتدى عليهما.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.