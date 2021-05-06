شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 23.. هنا تسأل حازم: أنت لسة بتحبنى؟ والأخير يرد: مؤنس لمسك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، طلب "أمينة" عائشة بن أحمد من "حازم" محمد ممدوح عدم الجلوس بداخل عزبة "بدر" سيد رجب، وأن يبحث عن مكان آخر يسكنون فيه، ورفض "حازم" الحديث فى هذا الموضوع حاليا.

وذهب "مؤنس" محمد فراج و"هنا" منى زكى، إلى السوبر ماركت الذى يملكه، واقترحت "هنا" عليه فكرة كى يقوم "حازم" بتطليقها، وهو أن تقابله لوحدها، بسبب أن "حازم" يعاند عندما يرى "مؤنس" أمامه دائما، واضطر "مؤنس" للموافقة على الفكرة وإن لم تنجح سيفعل ما يحلو له.

وذهبت بالفعل "هنا" منى زكى للقاء "حازم" محمد ممدوح، الذى أخبرته بأنها تنتظره فى المصنع، وأتى "حازم" وسألها عن سبب هذا اللقاء، لتوجه له عدة أسئلة لماذا لا تقوم بطلاقى.. أنت لسة عايزنى؟ أنت لسه بتحبنى ولا خلاص؟ ليرد عليها بسؤال واحد ويريد إجابته "هل مؤنس لمسك"، لتنتهى الحلقة بشكل تشويقى.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن