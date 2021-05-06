شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23.. التحقيق فى حادث محاولة اغتيال المفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحلقة 23 من مسلسل الاختيار الذى يعرض على قناة ON، بحادث انفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية مع عرض مشاهد حقيقية من التفجير، ونقل وسائل الإعلام للحادث، وينتقل المشهد لأحد المستشفيات ويدخل يوسف لزيارة عمه عادل "أحمد حلاوة" في المستشفى بعد إصابته في تفجير الكنيسة ويطمئن عليه، إلا أنه يجد حالته النفسية سيئة للغاية.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23

المشهد في ليبيا وتغطية حالة الفوضى التي تعيشها الدولة وعمليات الشغب والتنظيمات التكفيرية التي انقلبت على تنظيم الدولة، ثم يعود إلى مبنى الأمن الوطنى بعد التوصل إلى السيارة التي نفذت محاولة اغتيال المفتى، وتم إلقاء القبض على سائق السيارة، ويحقق معه يوسف "أحمد مكى"، ويصل منه إلى خط سيره الذى اتفق مع قياداته الإرهابية عليه، ويتحرك يوسف وأحمد فايز "أحمد سعيد عبد الغنى" للقبض على باقى شركائه.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23

يترك يوسف وأحمد فايز الإرهابى المقبوض عليه ويراقبانه عن قرب ليصلا من خلاله إلى باقى العناصر وبالفعل يتم القبض على اثتنين منهم، ويتم التحقيق معهم من قبل زكريا "كريم عبد العزيز"، ليصل إلى بعض المعلومات التى توصلهم إلى مكان المزعة التي يجتمعون فيها القيادات ويتفقون على عملياتهم وبها الأسلحة.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23