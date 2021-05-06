شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 23 .. اشتباك محمد ممدوح وفراج بسبب منى زكى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بوصول "حازم" محمد ممدوح و "أمينة" عائشة بن أحمد من السفر، واتصل "مؤنس" محمد فراج بـ"هنا" وأخبرها بأن "حازم" وصل مصر، وأخبرته بأنه موجود أمامها، وطلب منها أن تتركه وتذهب عند "بدر" سيد رجب، وألا تتحدث معه فى شىء حتى يأتى لها.

وانتقل المشهد إلى "يارا" مايان السيد شقيقة "هنا" منى زكى، أثناء قراءتها للقرآن الكريم أمام المقابر ليكشف المشهد عن وفاة والدتهما، وانهارت فى البكاء، فيما جمع مشهد آخر بين "هنا" منى زكى و"حازم" محمد ممدوح الذى بادر بتعزيتها فى وجود "بدر" سيد رجب، الذى حاول تهدئتهما وإخبارهما بأنهما ما زالا يحبان بعضهما، وهو الأمر الذى أنكره "حازم".

وحضر "مؤنس" محمد فراج ومعه المأذون لكى يتم تطليق "هنا" منى زكى من "حازم" بشكل رسمى، وظهرت على "حازم" ملامح الغضب، ورفض بشكل غير مباشر وهو الأمر الذى أسعد "هنا" بسبب حبها لـ"حازم"، ولكن هذا الرفض أدى إلى ضرب "مؤنس و"حازم" لبعضهما، وحاول "بدر" تهدئتهما، وخرج "مؤنس" للحديث مع "هنا" فى الخارج وطلب من "بدر" أن يخبر "حازم بأن حقوق "هنا" ستأتى بالقانون.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن