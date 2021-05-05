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بعد نقل والديها للعناية المركزة.. أول تعليق لدنيا سمير غانم

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد نقل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، إلى العناية المركزة، خرجت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، عن صمتها.

ونشرت دنيا عبر حسابها في “إنستغرام”، صيغة مطولة للدعاء بالشفاء لوالديها، وتم تداولها عبر عدة حسابات لنجوم الفن.

يذكر أن عدوى كانت اجتاحت منزل سمير غانم من كواليس تصوير مسلسل ابنته دنيا “عالم موازي”.

وتأكدت منذ منتصف أبريل الفائت إصابة دنيا ووالدتها والمنتج والمخرج هشام جمال، إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير، وتم إيداعهم جميعاً الحجر الصحي المنزلي.

إلى ذلك، أوضحت وسائل إعلام مصرية أنه تم نقل سمير غانم إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر معاناته من كسل في وظائف الكلى، ويخضع حالياً للعلاج. وأكدت مصادر مقربة منه تحسن حالته الصحية.

كما تخضع دلال عبد العزيز لجلسات الأكسجين بأحد مستشفيات العزل، وتم نقلها للعناية المركزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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