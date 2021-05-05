ما حجم ثروة عادل إمام.. هل تراجعت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عادت “ثروة” الفنان المصري عادل إمام إلى الأأضواء ثانية، بعد أن تداولت وسائل إعلامية عدة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبراً قديما عن حجم ثروته، منقولا عن موقع CELEBRITY NET WORTH، لافتين إلى أنها تجاوزت 100 مليون دولار رغم أن أموال الزعيم قدرت قبل عامين بأكثر من 250 مليون دولار.

وظل عادل إمام الذي قدم للسينما والمسرح والدراما أعمالا لا تنسى منذ بدأ رحلته الفنية عام 1960، لسنوات طويلة الأعلى أجرا وجماهيرية في مصر والعالم العربي.

أملاك عادل إمام

إلا أنه لم يفصح يوما عن حجم ثروته الحقيقية في أي مقابلة طوال حياته، لكن تقارير سابقة أفادت بأنه يمتلك أكثر من نصف مليار جنيه مصري إضافة إلى عدد من العقارات والسيارات الفارهة منها ميتسوبيشي باجيرو ومرسيدس اس كلاس (Mercedes S Class، Mitsubishi pajero)، بعد أن كانت أول سيارة امتلكها الممثل المخضرم من نوع فيات (Fiat).

يشار إلى أن الزعيم ولد بمحافظة الدقهلية عام 1940، من أسرة فقيرة جداً تعيش حياةً متواضعة.

وفي المدرسة، عُرف عن إمام حبه لمادة الكيمياء التي كان يستمتع بشرحها لأخيه عصام، لكنه واجه صعوبة في مادة اللغة العربية، ثم تخرج لاحقاً من كلية الزراعة عام 1962، وخلال دراسته الجامعية ألف روايتي (موتى بلا قبور، ثورة الموتى).

أصدقاء الرحلة

ولعل من روائع الصدف، أن صدقي إمام في المدرسة (سعيد صالح، وصلاح سعداني) أصبحا زميلي عمل وتمثيل فيما بعد، وقدم معهما أجمل الأعمال التمثيلية لاسيما المسرحية.

بدأ أول أعماله المسرحية عام 1962م في مسرحية “هو وهي” ثم مسرحية “النصابين” عام 1966م وأبرزها مسرحية “مدرسة المشاغبين” التي ضمت مجموعة من نخبة الفنانين المصريين عام 1970م واستمر عرضها 5 سنوات.

وفي السنوات الأخيرة لم يغب عن الدراما الرمضانية إلا أنه ابتعد هذا العام عن تقديم أي عمل فني لأسباب صحية.