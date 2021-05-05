شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بملابس الزفاف فى كواليس "اللي ملوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسلسل اللي ملوش كبير، للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، فى تحقيق نسبة مشاهدة كبيرة مع توالى أحداث المسلسل والمفاجئات التي شهدتها الحلقات الماضية من دخول ياسمين عبد العزيز "غزل" السجن، ثم بحث أحمد العوضى "الخديوى" عن دليل براءتها حتى أخرجها من السجن وقررا أن يتزوجا، لتتوقف الحلقة عن محاولة قتل "الخديوى" عن طريق قناص عن بعد.



ياسمين عبد العزيز على إنستجرام

وكشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "اللى ملوش كبير"، على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيه مع الفنان أحمد العوضى وهما يرتديان ملابس الفرح، حيث ظهرت بفستان الزفاف وهو يجلس بجانبها ويرتدى بدلة الفرح، وعلقت قائلة "غزل والخديوى".



عمر كمال مع ياسمين والعوضى



ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى

كما نشر المطرب عمر كمال، نفس الصور من كواليس تصوير مسلسل "اللى ملوش كبير"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهر وهو يجلس بجانب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وهما يرتديان ملابس الفرح، وعلق قائلا: "معملوش فرح في الحقيقة.. عملنا لهم فرح في المسلسل"، وتعليق آخر: "فرح وحش الكون و الخديوى هتولع".



كواليس المسلسل



عمر كمال على انستجرام

ودارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "اللى مالوش كبير"، حول زواج غزل " ياسمين عبد العزيز" من الخديوى وذهابها لزيارة والدتها ووالدها في المنزل، لتبلغهم أنها ستتزوج من الخديوى، وتبلغ نادين " دنيا عبد العزيز" عابد تيمور "خالد الصاوى" بأنها طالبته بالإعلان عن زواجهما رسميا، لأن كتب كتاب غزل بعد ساعات، ليؤجر شخصا لقتل الخديوى يوم عقد قرانه، لذلك هل ينجو الخديوى من إطلاق النار أم الرصاصة سوف تصيبه..

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.