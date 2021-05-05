شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 23.. منى زكى تتسبب فى بيع برطمان عسل "الأفيون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بخطأ "هنا" منى زكى بإعطاء برطمان عسل "الأفيون" الذى صنعه "حازم" محمد ممدوح للعمال حتى يتم توزيعه ضمن البرطمانات ظنا منها بأنه عسل عادى مثل الباقى، وتم توزيعه على سوبر ماركت يملكه زوجها "مؤنس" محمد فراج، واشترى أحد الزبائن هذا البرطمان، وذهب به إلى قسم الشرطة عندما وجد لونه مختلفا، وسأله الضابط يمكن مدة صلاحيته انتهت مش أكتر؟ ولكن الزبون أكد له أنه عسل بالأفيون، مؤكدا ذلك بعد أن قام ابنه بإجراء تحلي واتضح أن فيه نسبة "أفيون"، وكلف الضابط أحد المخبرين بجمع معلومات عن المصنع.

وانتقل المشهد إلى مصنع العسل، ودار حديث بين "هنا" منى زكى و"شامبا" عن الأرباح والتوزيع الكبير الذى حدث بسببها، فيما عاد "حازم" محمد ممدوح من السفر ليتفاجأ بوجود "هنا" على مكتبه بالمصنع، ونشبت بينهما مشادات وأخبرته بأنها ستجعل رجالها بالمصنع يلقوه فى الخارج، وطلبت منه أن يجلس فى المنزل وسيحصل على مرتبه كل شهر.

فيما اتصل "مؤنس" محمد فراج بـ "هنا" وأخبرها بأن "حازم" وصل مصر، وأخبرته بأنه موجود أمامها، وطلب منها أن تتركه وتذهب عند "بدر" سيد رجب، وألا تتحدث معه فى شىء حتى يأتى لها، وأظهرت حبها لـ "مؤنس" بقولها "يا حبيبى" أمام "حازم" لتضايقه، فيما طلبت من "شامبا" أن يخبر "حازم" بالأوراق حتى يعلم ما له وما عليه وحدوده.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن