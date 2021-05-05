شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سيجال يهدى رئيس فنزويلا سيف ساموراى عريق بالقصر الرئاسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى نجم أفلام هوليوود ستيفن سيجال، سيفًا قيما لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وهو عبارة عن سيف ساموراي، خلال زيارة في القصر الرئاسي في العاصمة كاراكاس، وعرضت شبكة "يورو نيوز"، لحظة اهداء ستيفن سيجال سيف الساموراي لرئيس فنزويلا، وظهر سيجال وهو يحذر مادورو من امساك السيف بطريقة خاطئة.

واستعرض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالسيف وحاول تقليد ستيفن سيجال خلال تلويحه بالسيف في الأفلام الأمريكية الشهيرة، كما ظهر سيجال، بطل أفلام الحركة الأمريكية، في لقطات تليفزيونية حكومية وهو يمرر سيف ياباني من سيوف المحاربين القدامى، يتميز بشفرة منحنية إلى مادورو، الذي قطع بعد ذلك الشفرة في الهواء.



يقدم حركات بالسيف



رئيس فنزويلا يستعرض بالسيف

وحضر ستيفن سيجال، اللقاء وكان يرتدي ملابس سوداء وبدون كمامة، واومأ برأسه باستحسان وبدا وكأنه قد حذر مادورو حين وضع القائد الفنزويلي أصابعه بالقرب من النصل.



رئيس فنزويلا وستيفن سيجال

وفى وقت سابق، غرم الممثل العالمى ستيفن سيجال بمبلغ 314 ألف دولار، من قبل هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، لترويجه لطرح العملة الرقمية البتكوين دون الكشف عن تلقى أموال مقابل ذلك، حيث تتطلب القواعد التنظيمية ضرورة كشف المشاهير عن أى تعاقدات مقابل الترويج لأى نوع من الأصول المالية.

وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن نجم هوليوود وافق على دفع الغرامة بعد اتهامه بالترويج بشكل غير قانوني لفشله فى الكشف عن المدفوعات التى كان يتلقاها لتشجيع الاستثمار فى عرض أولى للعملة “Bitcoiin2Gen” (B2G).

وكشفت لجنة الأوراق المالية والبورصة أنه تم الاتفاق بين شركة بيتكوين جين وخبير فنون الدفاع عن النفس على دفع 250 ألف دولار أمريكى نقدا، و750 ألف دولار على هيئة عملات رقمية، بينما لم يحصل منها سوى 157 ألف دولار فقط.

وأوضح التقرير أن سيفان سيجال روج منشورات على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي شجع فيها الجمهور على عدم "تفويت" عرض العملة الأولي لـ Bitcoiin2Gen، تم إصدار بيان صحفي أيضًا في فبراير 2018 ، حيث أصبح سفير العلامة التجارية لـBitcoiin2Gen، بينما شملت على اقتباس كلمات قائلاً أؤيد العملة المعدنية "بكل إخلاص".