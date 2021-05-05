شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهى زركش الحلقة 23 .. نجاة سعيد من الموت بعد حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل نجيب زاهى زركش، نجاة سعيد - إسلام إبراهيم - من حادث سيارة، إذ تعرض لحادث وذلك بعدما علم من نجيب زاهى زركش - يحيى الفخرانى أنه ابن شفيقة - هالة فاخر - حيث لن يتحمل الصدمة وسار فى الشوارع لا يعرف إلى أين يذهب ليتعرض لحادث سيارة.

وشهدت أحداث مسلسل نجيب زاهى زركش الكشف عن أبوة نجيب زاهى زركش – يحيى الفخرانى، لمسعد – رامز أمير، حيث اكتشفت أنوشكا - شيرين هانم قصة أولاد شفيقة - هالة فاخر، زوجة نجيب زاهى زركش - يحيى الفخرانى وحاولت إقناعه بنسيان الأمر وعدم البحث ورائه، وهو ما دفع زركش لفتح خزينة قصره وإخراج تحليل الـ dna ليعرف من هو نجله منهم، ليتضح أنه مسعد – رامز أمير.

وعندما صارح زركش مسعد رفض الأخير الاعتراف بأبوة نجيب زاهي زركش، رافضا أن تتغير حياته بعدما عاش زركش حياته ونزواته ليعترف في النهاية بأبوة شاب.

رفض مسعد لأبوة نجيب زاهي زركش دفعته لغضب شديد مستغربا تعامل مسعد معه بهذه الطريقة، بعدما اعترف له بأبوته وجعله يترك منزل مسعد.

وشهدت الحلقة 23 استمرار مسعد فى رفض أبوة نجيب زاهى زركش وهو ما تسبب فى دخول زركش فى حالة سكر من جديد.

يذكر أن مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يُعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.