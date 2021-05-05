نسل الأغراب الحلقة 23.. سليم يتطاول على والدته جليلة وتصفعه على وجهه "صور"

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23 معاتبة نميرى "محمد جمعة" لأخيه عساف "أحمد السقا" على إبلاغ المباحث على أرض الأفيون الخاصة بغفران "أمير كرارة"، ولكن عساف لا يبالى ويؤكد له أنه خرج من السجن ليشعل الدنيا ويحصل على حقه من الكل، وأنه لم يعد باقياً على الدنيا، ويسأله باستنكار إذا كنت خائفا على غفران فلماذا لم يخبرك بمكان أرض الأفيون مثل أخيه سعادة "محمد مهران".



نسل الأغراب الحلقة 23

تُحضر جليلة "مى عمر" ابنيها حمزة وسليم في منزل أخيها العمدة حسيب "إدوارد"، لتعنيفهما على عركتهما بسبب الخادمة فاطمة وأنهما جعلا أهل البلد يتفرجون عليهما، ليرد عليها سليم باستنكار ويتهما بأنها من فرجت الكل عليهما بعدما اختارت عساف وتركت زوجها غفران وأبنائها، لتنفعل عليه وتصفعه على وجهه، ويتركاها ويغادران المكان.



نسل الاغراب الحلقة 23

غضب شديد من غفران بسبب هروب بدر "عصام السقا" الذى يعمل عنده في أرض زراعة الأفيون وخوفه من إبلاغ المباحث عن الأرض، فيما يعاتب حسيب أخته جليلة على كلامها مع ابنيها وأنهما كانا على حق، لتعيد له الذاكرة بما حدث بعد دخول عساف السجن وتطليقها منه دون رغبتها، حيث إنها رفضت لحبها في عساف، وأنها ضحت كثيراً وجاء الوقت الذى تبحث فيها عن مصلحتها وتختار ما تريده.



مسلسل نسل الأغراب

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