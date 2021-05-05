شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 23.. المعلم وهبة يقتل قورمة لفشله فى التخلص محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل موسى قيام سيد رجب - المعلم وهبة، بقتل قورمة وذلك بسبب فشله في قتل محمد رمضان، موسى أثناء سفره لغزة، حيث نجا موسى من الطلقة التى أطلقها قورمة عليه فى قطار غزة.

وشهد مسلسل موسى الحلقة 23 استضافة شفيقة - هبة مجدي لكحلة - فريدة سيف النصر، والدة نوفل - منذر ريحانة في قصر شهاب باشا - صبري فواز وذلك بعدما هربا إلى الإسكندرية خوفًا من انتقام موسى.

ويبدو أن أحداث مسلسل موسى بدأت تأخذ منحى مختلفا، خاصة بعد زواج موسى من حلاوتهم - سمية الخشاب، حيث تشهد الحلقات المقبلة صراعًا من نوع مختلف بين موسى - محمد رمضان والمعلم وهبة - سيد رجب، خاصة بعدما فضحه حمدي هيكل - المعلم غريبة، حيث قال على مسرح حفل الزفاف إن المعلم وهبة وراء إطلاق النار على موسى فى قطار غزة.

وشهد مسلسل موسى سرقة نوفل - منذر رياحنة، لتحويشة عمر موسى- محمد رمضان، حيث ذهب إلى غرفته أعلى أحد الأسطح بسوق باب اللوق وأثناء انشغال الجميع بفرح محمد رمضان – موسى وسمية الخشاب – حلاوتهم، استولى على الأموال التى كان يحتفظ بها محمد رمضان في الغرفة.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.