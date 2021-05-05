شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوفيد 25 الحلقة 8.. يوسف الشريف يكتشف المعمل السرى للتجارب على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 8 من مسلسل كوفيد 25، للنجم يوسف الشريف والذى يذاع يوميا تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة، كما يذاع على قناة ON فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا ضمن الموسم الرمضانى، الكثير من الأحداث، إذ تبين أن سامح "محمد عادل" هو من قتل شروق "إيناس مكى" عندما كادت تقترب من حقيقة المصل، وذلك لأنه أحد المتورطين فى الموضوع، وعندما وجد ياسين "يوسف الشريف" الباسورد للموقع المدون عليه الحقيقة فتح سامح عليهم باب الحالات المصابة بالفيروس وفر هاربا.

يستطيع ياسين ومن معه النجاة من الحالة المصابة التى كادت أن تقتلهم، ولكنه لاحظ أن الأعراض تطورت وأصبحت تفقد نظرها بالكامل وتتحرك على الأصوات البسيطة وليست العالية كما كانت، عاد ياسين ومعه رامى "أحمد صلاح حسنى" ونهال "أيتن عامر" لفتح الموقع واكتشفوا وجود أسماء متورطة فى تلك العملية.

واستطاع أطباء المستشفى أن يجدوا سامح مختبئًا فى أحد الأماكن، وعندما سألوه لماذا قتل إيناس كانت إجابته لأنها غبية، واتضح أنه مؤمن ببعض الأشياء الغريبة وضروره تقليل عدد البشرية التى أوشكت على الانقراض، ومن خلال بحثهم فى الحالات الأولية تكتشف نهال أن الحالة التى وجدت فى الإسماعيلية وذهبت لعمل تحقيق عنها هى من أول الحالات ومن خلال تواصلها معهم تعرف أن تلك الحالة من ضمن عدة حالات أجرى عليها تجارب مقابل 10 ملايين دولار.

تقف نهال أمام الطفل الصغير الذى يصرخ وتتذكر ابنها على الذى توفى بسبب كورونا وتنهار فيأتى سيف "إدوارد" ويحاول تهدئتها، وأثناء حديثهما سويا يرن هاتفه فيقول لها إنه لا بد أن يذهب ليطمئن على أخته وابنها، ونكتشف أنه يقابل إحدى مرضى المستشفى التى دخلت من أجل عملية إجهاض وأن هذا الطفل هو ابنه وتقوم بتهديده أن تفضح أمره لنهال فيهددها بالقتل.

يحدد رامى "أحمد صلاح حسنى" الموقع الخاص بتجارب الفيروس والذى اكتشفوا أنه داخل الشركة المصنعة للفيروس وعندما وصلوا للمكان يجدون العديد من الجثث ملقاة على الأرض والدماء متناثرة فى كل مكان.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.