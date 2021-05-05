شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 23.. محمد رمضان يقرر السفر إلى غزة والعمل لحسابه الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر موسى - محمد رمضان - فى الحلقة 23 من مسلسل موسى، العمل لحسابه والسفر إلى غزة بعيدا عن سيد رجب - المعلم وهبة، حيث أخبره أنه سيعمل لحسابه، رافضا مساعدة زوجته سمية الخشاب - حلاوتهم.

فيما اكتشف موسى، أن منذر رياحنة- نوفل- هو من وراء سرقة تحويشة عمره والتى كان من المفترض أن يستخدمها فى بناء مستقبله.

يبدو أن أحداث مسلسل موسى بدأت تأخذ منحى مختلفا، خاصة بعد زواج موسى من حلاوتهم - سمية الخشاب، حيث تشهد الحلقات المقبلة صراعا من نوع مختلف بين موسى - محمد رمضان والمعلم وهبة - سيد رجب، خاصة بعدما فضحه حمدى هيكل - المعلم غريبة، حيث قال على مسرح حفل الزفاف إن المعلم وهبة وراء إطلاق النار على موسى في قطار غزة.

وشهد مسلسل موسى سرقة نوفل - منذر رياحنة، لتحويشة عمر موسى- محمد رمضان، حيث ذهب إلى غرفته أعلى أحد الأسطح بسوق باب اللوق وأثناء انشغال الجميع بفرح محمد رمضان – موسى وسمية الخشاب – حلاوتهم، استولى على الأموال التى كان يحتفظ بها محمد رمضان فى الغرفة.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.