نسل الاغراب الحلقة 23 ..عركة بين حمزة وسليم بسبب فاطمة وغفران يأمر بقتلها

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسلسل نسل الأغراب الحلقة 23، بتطور الصدام بين حمزة "أحمد مالك" وأخيه سليم "أحمد داش" بسبب فاطمة "ريم سامى" خادمة عساف الغريب "أحمد السقا"، وتعاركا الثنائى أمام أهل البلد، وبعد عودتهما للسرايا يعنفهما أبيهما غفران "أمير كرارة، ولكن حمزة يؤكد أن سليم رفع عليه السلاح ويطلب بحقه، ويخبر والده أنه سيتزوج فاطمة، ويرفض غفران تماماً بسبب كونها خادمة ليس ذلك فقط وأنما تعمل عند عدوه عساف الغريب.

وشهد مسلسل نسل الاغراب الحلقة 23، أوامر غفران لغفيره صالح "حمدى هيكل" بقتل فاطمة، في حيث يعرف عساف بما حدث ويعنف فاطمة على مقابلتها لحمزة رغم نصيحته لها بعدم معرفته، لتتأسف له ولكنها تحبه ولا تستطيع البعد عنه، فيما ينتقل المشهد في منزل نجاة "فردوس عبد الحميد" بعدما علمت رغدة "ملك أحمد زاهر" أن عليّ" دياب طلبها للزواج وتخبرها أنها تعلم زواجها منها من أجل ابقائها في المنزل فقط.

تظهر جليلة "مى عمر" حزينة، وتخبر نجاة بأن غفران يخونها مع غزية الغجر وجعلها تنام على فرشتها، ولكن نجاة تنصحها بنسيان غفران لأنها تطلقت منه، وتدخل بارة "هدير عبد الناصر" خادمة غفران، وتخبر جليلة بأن حمزة وسليم تعاركا مع بعضهما، أما بدر العامل الهارب من أرض غفران، يبلغ رئيس المباحث "علي الغريب" بمكان أرض زراعة الأفيون ويطلب من علي حمايته هو وأبنائه.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 23

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب