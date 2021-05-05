الموسيقيين تعلن إصابة جمال سلامة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية إصابة الموسيقار جمال سلامة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت النقابة في بيان لها: "يتابع مجلس نقابة الموسيقيين حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة بعد نقله إلى مستشفى الهرم عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان: "كلف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بعض أعضاء مجلس النقابة بمتابعة حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة الصحية وبذل كل الجهد لحين استقرار حالته الصحية وعودته لأهله ومحبيه سالما".

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للفنانة صباح، كما لحن للفنانة سميرة سعيد أغنية "إحكي يا شهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جاني بعد يومين"، "ومع المطربة ماجدة الرومي لحن "بيروت ست الدنيا" وقصيدة "مع جريدة" للشاعر نزار قبانى وغيرها من الأعمال.