تامر فرج يكشف تفاصيل لحظة غُسل ودفن المخرج محمد صابر السرجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان تامر فرج عن كواليس لحظة تغسيله ودفنه للمخرج محمد صابر السرجاني، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وكتب فرج، عبر حسابه على فيسبوك :"الحمدلله.. طول عمري بغسل وبدفن قرايبي.. جداتي.. عمتي.. أبويا .. أعمامي.. حمايا... ورغم صعوبة الموقف وحزنه كان بيبقى محتمل كونهم ناس كبار.. لكن النهاردة الموقف كان من أصعب ما يمكن إني أغسل وأدفن واحد صاحبي.. عشرة عشر سنين.. وأصغر مني".

وتابع :"المرة دي كانت غير كل مرة.. ووقعها علي كان صعب قوي.. الله يرحمك يا صابر.. زميلي وصاحبي وأخويا و جاري المخرج محمد صابر السرجاني.. أول واحد اشتغلت معاه لما سبت السياحة ودخلت الميديا.. أطيب قلب.. أجمل أخلاق .. أحلى ضحكة.. أخف دم.. يا حبيبي ما كانش حواليه غير صحابه وأمه وزوجته وبعض قريباته.. كأن ربنا بعتنا وسخرنا عشان ما يكونش لوحده".

وأوضح :"لقيت مفيش غيري أنا وصديق تاني اللي على غسله وبقية الأصدقاء كل واحد بيجري في مكان عشان يخلصله حاجة.. أرجوكم ما تبخلوش على أي حد إنكم تتعبوا شوية، وتحضروا غسله ودفنته لأن يمكن ما يكونش ليه حد غيركم في الموقف ده".

وأضاف :"ربنا يرحمك يا صابر و يجعل مئواك الجنة.. كنت حاسس إنك موجود وحاسس بينا حواليك ومتطمن.. الرجاء الدعاء.. فقط الدعاء بأي حاجة تيجي على بالك.. مش بس البقاء لله.. البقاء لله دي معلومة معروفة.. لكنه دلوقتي هو محتاج للدعاء بقدر الإمكان .. فضلا وليس أمرا ... ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

جدير بالذكر أن الفنان تامر فرج، أعلن وفاة المخرج محمد صابر السرجاني، عبر حسابه على فيسبوك، ونعاه قائلا: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي فجر اليوم صديقي وأخي المخرج محمد صابر السرجاني.. الرجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة.. مخرج برنامج صباح الورد على قناة Ten".

وكانت آخر أعمال الفنان تامر فرج مسلسل "الآنسة فرح ٣"بطولة رانيا يوسف وأسماء ابو اليزيد وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمد كيلاني وهبة عبد العزيز، وعدد من الفنانين.