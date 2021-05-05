فشل وظائف الرئة والتهاب بكتيري..تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية وأسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف أدهم نجل الفنانة نادية العراقية، تطورات حالتها الصحية بعد نقلها للعناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأيضا تطورات الحالة الصحية لأسرته.

وكتب أدهم، عبر حسابه على فيسبوك : "غصب عني مش عارف أرد على كل الناس .. الحمد لله أبويا وأخواتي بيتحسنوا وحالتهم مستقرة".

وأضاف :" للأسف أمي في العناية المركزة حالتها حرجة جدا ( فشل في وظائف الرئة وإلتهاب بكتيري وإنخفاض في نسبة الأكسجين ل ٦٠٪؜ - ٥٠٪؜).. محتاجة دعواتكم جدا .. الحمدلله على كل شئ.. لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ".

وكانت الفنانة نادية العراقية واسمها الحقيقي"فاتن فتحي"، قد كشفت مؤخرا عن إصابتها بفيروس كورونا، وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

وكانت نادية، قد خضعت مؤخرا لجراحة في عينها اليمنى، إثر إصابتها بنزيف.

وشاركت نادية العراقية مؤخراً في مسلسل "أحسن أب"، الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع.