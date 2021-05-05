بالوثائق – نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

في خطوة لافتة، تقدمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي باستقالتها من نقابة الفنانين اليوم مقدمة من خلال بيان استقالتها سلسلة أسباب جعلتها تتخذ هذا القرار.

ونشرت صورة استقالتها عبر “تويتر”، مرفقة الصورة بوسم: #مواطن_لبناني. ولاقى منشورها إعجاب كبيراً واحتراماً أكبر من قبل المتابعين الذي يؤمنون بحياد واستقلال لبنان الفعلي.

بيان استقالة نوال الزغبي من نقابة الفنانين