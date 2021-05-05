وسام حنا يطمئن متابعيه: “الوالدة أخدت اول طعم”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 10:22 مساءً - منذ 3 ساعات

شكر الممثل اللبناني وسام حنا استجابة وزارة الصحة لندائه في تحديد موعد اللقاح لوالدته في 2 حزيران.

وقال عبر “تويتر”: “الف حمد و شكر الك يا ربنا الوالدة أخدت اول طعم و حددت عمليتها بـ2 حزيران. الشكر لكل الاحبة لكتار يلي بعرفن و حتى ما كنت اعرفن على اتصالن و تقديم المساعدة.

ويلي أثرّ فيّ كتير الاشخاص يلي طلبوا مني انو الوالدة تاخد دورن بالتطعيم. الشكر لكبير لوزارة الصحة ولكل القيمين عليها”.

وناشد وسام منذ فترة، المعنيين لتحديد موعد لوالدته بسبب حاجتها لجراحة مستعجلة وضرورة تلقيها اللقاح قبل العملية.