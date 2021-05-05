شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم ابن الفنانة نادية العراقية: "أمى فى العناية المركزة وحالتها حرجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أدهم، ابن الفنانة نادية العراقية، الدعاء لوالدته التي تعانى من فيروس كورونا، موضحا أن حالتها الصحية حرجة، كما حجزت في العناية المركزة.

وكتب أدهم ، عبر حسابه بموقع فيس بوك:" غصب عني مش عارف ارد على كل الناس .. الحمد لله ابويا و اخواتي بيتحسنوا وحالتهم مستقرة".

وأضاف : "بس للأسف أمي في العناية المركزة حالتها حرجه جدا.. فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبه الاكسجين ل ٦٠٪؜-٥٠٪؜) محتاجة دعواتكم ! .. الحمد لله على كل شىء.. عندي حسن ظن في ربنا كبير".



أدهم أحمد عبر فيس بوك

وكانت طلبت مى ابنة الفنانة نادية العراقية الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة وكتبت مى، عبر حساب والدتها على فيس بوك، قائلة:" يارب بحق الايام الصعبة اللي شافتها في حياتها تشفيها وتقوم بالسلامة يارب أمي ست كريمة وخيرة و طيبة اوي يارب اشفيها و طمن قلوبنا و قلب ابويا عليها يارب".



الفنانة نادية العراقية وأولادها

وأصيبت الفنانة نادية العراقية فى شهر إبريل الماضى بفيروس كورونا، وكتبت وقتها "هجمت كورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد مش عارفة ليلى من نهارى بخطرف ومتكسرة زى ميكون عاملة حادثة دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".

وشاركت الفنانة نادية العراقية فى الماراثون الدرامى لشهر رمضان من خلال مسلسل "أحسن أب" للفنان على ربيع وتدور أحداثه فى إطار كوميدى خلال 15 حلقة، وعرض فى النصف الأول من شهر رمضان.