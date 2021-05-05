شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة واشتباه فى إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى محمد السماحى ابن شقيقة الموسيقار جمال سلامة إن خاله الموسيقار الكبير تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48 .

وأضاف السماحى أن مستشفى بالمعادى حولت الموسيقار جمال سلامة إلى أحد مستشفيات العزل بالهرم، وهو الآن تحت الملاحظة بإحدى غرف العزل بالمستشفى.

وطالب ابن شقيقته الإعلامى محمد السماحى النقابات الفنية وعلى رأسها نقابة المهن الموسيقية بسرعة التدخل لإنقاذ حالته الصحية من التدهور.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكي ياشهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جاني بعد يومين"، "ومع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن "بيروت ست الدنيا" و قصيدة " مع جريدة " للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينات التى لا زالت فى ذاكرة الناس مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" و فيلم "حبيبى دائما".