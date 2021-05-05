أقوى 5 أفلام رعب على شبكة "نتفليكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هل تبحث عن شيء تشاهده، ومللت من الخيارات التقليدية؟ تقدم لك شبكة البث الإلكتروني "نتفليكس" خيارات متنوعة.

واهتمت عملاقة البث الإلكتروني بعشاق أفلام الرعب خصيصًا، إذ تتيح لمستخدميها من عشاق الرعب خيارات مختلفة.

ويستعرض موقع "ديد سنترال" في التقرير التالي، أقوى أفلام الرعب التي تعرض على نتفليكس حاليًا..



1- The Invitation





فيلم "الدعوة" بطولة لوجان مارشال جرين وتامي بلانشارد، ويتناول الفيلم دعوة طليقة لزوجها السابق ومجموعة من الأصدقاء لحضور حفل عشاء في منزلها، إلا أن هذه الدعوة البريئة تحمل في طياتها شرا قاتلا.

حقق الفيلم تقييم 89% على موقع "روتن تومايتوز" الخاص بتقييم النقاد، وقالوا عنه إنه استخدام عبقري وتنفيذ كفء لأفلام الإثارة التي تتناول الطبقة الغنية.



2- The Ritual





فيلم "الطقوس"، بطولة راف سبال وآرشر علي، ويتناول ذهاب مجموعة أصدقاء في رحلة للغابات بعد وفاة صديق لهم بطريقة مأساوية، لكن هذه الرحلة تقودهم إلى مسار مميت.

حقق الفيلم تقييم 73% عبر موقع "روتن تومايتوز" الخاص بتقييم النقاد.

3- Gerald’s Game





فيلم "لعبة جيرالد"، بطولة كارلا جوجينو وبروس جرينوود، ويتناول قصة سيدة يتوفى زوجها بشكل مفاجئ بينما هي مقيدة في حافة الفراش دون أمل في النجاة.

حقق الفيلم تقييم 90% عبر موقع "روتن تومايتوز، وأشاد النقاد بأداء البطلة كارلا جوجينو.



4- Under The Shadow





فيلم "تحت الظل"، بطولة نرجس رشيدي وأفين مانشادي، وتدور أحداثه خلال حرب إيران والعراق، حيث يتم تداول إشاعة وجود أرواح شريرة في إحدى القذائف، تحاول الاستحواذ على روح طفلة صغيرة.

حقق الفيلم تقييم 99% عبر موقع "روتن تومايتوز".

5- The Blackcoat’s Daughter

فيلم "ذا بلاك كوت دوتر"، بطولة إيما روبرتس وكيرنان شيبكا، ويتناول انضمام طالبة انطوائية إلى مدرسة راهبات حيث تواجه شرا خارقا للطبيعة.

حقق الفيلم تقييم 73% عبر موقع "روتن تومايتوز"، وقيل عنه إن جرعة الرعب والإثارة تزداد تدريجيًا فيه.



