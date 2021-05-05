البنتاجون يعلن فشل تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات.. ويفتح تحقيقا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فشل تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات "مينيوتمان 3".

وأوضح سلاح الجو الأمريكي، في بيان، أن "الصاروخ لم يكن مسلحا وأن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب الخلل".

ولفت سلاح الجو إلى أن "الجيش الأمريكي يعتزم القيام بتجربة جديدة لإطلاق هذا الصاروخ".

وكان يفترض إطلاق الصاروخ في الساعات الأولى من الأربعاء من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا في تجربة كالتي يقوم بها سلاح الجو الأمريكي بانتظام لإظهار فعالية الرد النووي الأمريكي وطمأنة حلفاء واشنطن.

وأعلن عن عملية الإطلاق، الإثنين، في تغريدة لقائد القوة الضاربة الأمريكية، ولم يوضح البيان أين كان يفترض أن يسقط لكن تجارب الصواريخ غالبا ما تطلق باتجاه جزر مارشال وتسقط في البحر.

وهذا الصاروخ الذي دخل في الخدمة قبل نصف قرن، هو الأرضي الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ 2005.

ويتم تثبيته في منصات الإطلاق المنتشرة في 3 قواعد عسكرية أمريكية في وايومنغ وداكوتا الشمالية ومونتانا.

وتضم الترسانة النووية الأمريكية أيضا صواريخ ترايدنت التي تطلق من البحر وتنشر في غواصات أمريكية وقنابل نووية تحملها قاذفات استراتيجية.