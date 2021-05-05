شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعليقا على حضن أحمد العوضى: "الخديوى أخد بالروسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة ياسمين عبد العزيز، على مشهد الحض الرومانسى مع الفنان أحمد العوضى، بعد خروجها من السجن فى حلقة أمس ضمن أحداث مسلسل "اللى مالوش كبير".



ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

ونشرت ياسمين، صورة مع العوضى، من كواليس تصوير المشهد، صحبتها بتعليق: "الخديوى أخد بالروسية، دة الحضن الحقيقى، حضن عنيف".





وشهدت الحلقة 22 من مسلسل اللى مالوش كبير، خروج الفنانة ياسمين عبد العزيز - غزل من السجن بعد ثبوت براءتها، ونجاح سيف الخديوى - أحمد العوضى فى إثبات هذه البراءة، بالفعل خرجت من السجن لتجد الخديوى فى استقبالها على باب المحكمة، واحتضنته في مشهد رومانسى.

ويعود عابد تيمور "خالد الصاوى" من الخارج ويجلس يتحدث عن اشتياقه وحبه الشديد لغزل "ياسمين عبد العزيز" وافتقاده لها كثيرا، ثم يخبر مينا "محمود حافظ"، الخديوى "أحمد العوضى" عن مكان إبراهيم أحد رجال عابد الذى وضع المخدرات لغزل في الحقيبة ويقبض الخديوى على إبرهيم، ويذهب به إلى المحكمة، ويتم الإفراج عن غزل ويكون في انتظارها الخديوى ومفاتن "إيمان السيد" ويستقبلها بكل حب وفرحة ويطلب منها الزواج.

وتبلغ نادين "دنيا عبد العزيز" عابد عن موعد كتب كتاب غزل والخديوى ويجن جنونه ويؤجر أحد الأشخاص لقتل الخديوى، لتنتهى الحلقة ويصوب القناص على الخديوى.

مسلسل "اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.