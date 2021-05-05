شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تظهر بثلاثة إطلالات مختلفة ومميزة فى عيد ميلادها الـ33 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المغنية الإنجليزية أديل لورى بلو أدكنز "adele" بعيد ميلادها الثالث والثلاثين، الذى يوافق اليوم الأربعاء الخامس من مايو، حيث ظهرت بإطلالات مختلفة فى صور جديدة نشرتها عبر حسابها على انستجرام، احتفاءً بهذه المناسبة.



أديل

ظهرت أديل فى صورة وهى تسبح فى مياه البحر، بينما ظهرت فى صورة أخرى بالأبيض والأسود مرتدية ملابس سوداء، وأخيرا ظهرت فى صورة وهى تستعرض إطلالتها بفتسان مميز بألوان مختلفة تستعرض فيه رشاقتها.



أديل تسبح فى المياه

وتعد أديل، واحدة من أهم نجمات الغناء حول العالم، لما حققته المغنية افنجليزية الشهيرة من نجاحات كبيرة جعلتها تحظي بجماهيرية عريضة بفضل أغانيها المميزة، وفى عيد ميلادها نسلط الضوء عليها من خلال عدة معلومات عنها.



أديل

كشفت في وقت سابق أن ألبوم مادونا Ray of Light كان مصدر إلهامها الرئيسى، وتؤكد دائماً أنها أم قبل كل شيء، حيث صرحت في وقت سابق بعد إنجاب ابنها أنجيلو أن رعايته وتربيته أهم بالنسبة لها من مستقبلها المهنى، ويستغرق فريق أديل حوالى ساعتين ونصف لتجهيزها للوقوف علي المسرح.

كما أكدت في وقت سابق أن شهرتها كمطربة ونجوميتها لم تمنعها من تعلم الطهى كالمحترفين، فتجيد إعداد أشهر الأطباق العالمية، وأن فريق Spice Girls هو الفريق الموسيقى المفضل لأديل وخاصة جيرى هاليويل، ومن خلاله عشقت الموسيقى، بينما أول تذكرة لحفل حضرته كان للفريق وكانت تبلغ وقتها 7 سنوات.

وفازت "أديل" بجائزة أوسكار عن أغنيها Skyfall من فيلمJames Bond، ويعتبر عام 2017 كان مميزاً لها حيث حصدت فيه نجاحات كبيرة، بعدما نالت خمس جوائز جرامى عن ألبومها منها 2 عن فئتى أفضل ألبوم وأفضل أغنية .