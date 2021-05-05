شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم ديدو لـ كريم فهمى فى موسم عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى على موعد عرض العمل فى موسم عيد الفطر المقبل، بعد تأجيله عام كامل بسبب عدم الانتهاء من عمليات الجرافيك، وعدم جاهزيته للعرض وقتها، حيث استغرق تصوير العمل مايقرب من عامين لصعوبة عمليات الجرافيك الخاصة به خاصة وان أغلب مشاهد الفيلم تعتمد على الجرافيك.

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.