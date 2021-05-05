تامر فرج ينعى المخرج محمد صابر السرجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان تامر فرج، المخرج محمد صابر السرجاني، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونشر فرج، صورة الراحل عبر حسابه على فيسبوك، وعلق : "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي فجر اليوم صديقي وأخي المخرج محمد صابر السرجاني.. الرجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة.. مخرج برنامج صباح الورد على قناة Ten".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر فرج مسلسل "الآنسة فرح ٣"بطولة رانيا يوسف وأسماء ابو اليزيد وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمد كيلاني وهبة عبد العزيز، وعدد من الفنانين.