فن ومشاهير

مايا دياب بالأبيض… “عروس”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 07:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفستان الزفاف وعلقت على الصور بالقول: “عروس” باللغة الإنغليزية.

وأثارت دياب الجدل سابقاً بمقطع فيديو نشرته عبر انستغرام ثم حذفته سريعاً، حيث ظهرت فيه هي ترتدي فستان زفاف وتضع المكياج، لتثير الشكوك حول زواجها من جديد.

وظهرت مايا دياب في مقطع الفيديو مرتدية فستان زفاف وتستعد بوضع المكياج، لتكثر التساؤلات، هل هي على أعتاب زواج جديد، أم أن الأمر متعلق بعمل فني وأرادت الفنانة اللبنانية التشويق له بنشر الفيديو ثم حذفه مجدداً.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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