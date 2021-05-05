الإعلامية ريهام سعيد تكشف عن تفاصيل”مرضها المميت”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 07:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت الإعلامية المصرية ريهام سعيد اليوم الأربعاء، أن إعلان مرضها لم يكن استعطافا للجمهور بعد تعرضها للإيقاف ، موضحة أن “الإيقاف جاء بعد مرضها بستة أشهر”.

الإعلامية “سعيد”، قالت : “ده مكانش مرض مميت، وقولت ممكن مرجعش، شيلت مناخيري 3 مرات في شهر، وأخدوا ودني وحطوها في مناخيري.. معنديش ودن، ومن يكذب على الجمهور شخص ناقص”.

ولفتت الإعلامية المصرية إلى أنها “لم تكن في مرض عادي، ولكنها كانت في حالة موتو اذ أزالت أنفها كاملا بما في ذلك “العظام والغضاريف”.

كما، أكدت “ريهام سعيد”، أنها” لم تخف شيئا عن الجمهور قط، وأنها خدمت الناس طيلة 20 عاما، وطلبت منهم السماح إذا كتبت لها الوفاة”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أصدر قراراً، بوقف برنامج “صبايا الخير” الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار، وذلك بعد أن بحث المجلس الشكاوى المقدمة ضد البرنامج في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب.

يذكر أن “ريهام سعيد” عادت للظهور عبر شاشة قناة النهار، في برنامج “صبايا الخير”، بعد ايقافها عن تقديم البرنامج في أغسطس 2019 بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام بسبب تصريحاتها المسيئة عن أصحاب الوزن الزائد.