صور فاضحة لـ ويل سميث تحدث بلبلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قام ويل سميث (52 عاماً) مؤخراً بإحداث بلبلة في المنصات الاجتماعية بعد نشره صورة من دون قميص والاعتراف بأنه في “أسوأ هيئة على الإطلاق” بعد عدة أشهر من الإقفال التام.

وشارك النجم الموهوب في لقطة كاشفة أخرى ولكنه تعهد فيها على تغيير وضعه الحالي. وتوجّه الممثل صباح يوم الثلثاء إلى “إنستغرام” لمشاركة صورة مفاجئة لنفسه عابت فيها عضلاته المفتولة وظهرت بطنه المنتفخة.

وكشف النجم في تعليقه على الصورة أنه على وشك بدء رحلته في اللياقة البدنية التي سيوثقها وينشرها عبر “يوتيوب”.

وختم الممثل تعليقه برسالة إيجابية حيث قال: “سأصبح في أفضل هيئة على الإطلاق بالتعاون مع يوتيوب لأعود وأسلك في مسار الصحة والعافية. آمل بأن أنجح”.

وقبل الإعلان بيوم واحد فقط، شارك النجم، الذي اعتدنا على رؤيته في هيئة ممتازة لأدواره في أفلام الحركة، صورةً له في ملابسه الداخلية وأخبر كيف اكتسب وزناً زائداً في الأشهر الأخيرة.