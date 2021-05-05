زوج جنيفر أنيستون السابق بتصريح صادم: “فقدت الذاكرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف الممثل جاستن ثيرو (49 عاماً)، زوج النجمة جينيفر أنيستون السابق، عبر برنامج إيلين دي جنريس الحواري أنه فقد ذاكرته موقتاً وقيل له أنه سيحتاج إلى جراحة في الدماغ بعد تعرضه لحادث على لوح التزلج، عندما صدمته شاحنة أثناء تواجده في نيويورك، حيث لم يعد يستطيع تذكر اسمه بعدما استعاد وعيه.

وقال النجم الذي انفصل عن أنيستون في عام 2017 بعد عامين من الزواج: “عندما استعدتُ وعيي، رأيت امرأة تبكي وتصرخ في وجهي “من أنت؟ ما اسمك؟ ما هو رقم هاتفك؟” في محاولة للتواصل مع أي شخص مقرّب، لكن لم يكن لدي أدنى فكرة عن هويتي. كنت أعرف أنني كنت أنا، لكنني لم أستطع تذكر اسمي ولا رقم هاتفي”. كما أخبر الممثل أنه كان عليه انتظار سيارة الإسعاف لأكثر من ساعة، ليخبره المسعفون أنه كان باستطاعتهم الوصول بسرعة أكبر، لكنهم اعتقدوا أنه مات.وتابع: “استلقيت على الرصيف لمدة ساعة وعشرين دقيقة وملّ الناس نوعاً ما من هذا الرجل الذي تتدفق الدماء من رأسه”.

وازدادت الأمور سوءاً عندما نُقل جاستن إلى المستشفى للمراقبة حيث تم إيقاظه من النوم ليخضع إلى جراحة في الدماغ. واستذكر الأخير: “يجبرونك على التوقيع على كل هذه الأوراق وصرت أفكّر أنّ عليّ الاتصال بأي أحد لكن لم أعرف بمن أتصل لأنني نسيت كل شيء. لذا، سلّمت حياتي إلى الطاقم الطبي، ثم وصل الطبيب أخيراً ونظر إلى الأشعة وقال أنّ هناك خطأ في الأشعة وأنّه لا يوجد دم على الدماغ”. وختم: “لقد أمضيت حوالي نصف ساعة في انتظار مجرد إجراء عملية جراحية في الدماغ، لكنها لم تحدث، كما أنني حصلت على بقعة صلعاء كبيرة في رأسي وبعض القطب، وتم الإفراج عني في الصباح”.