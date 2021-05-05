ظافر العابدين يكشف تفاصيل تجربته مع السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحدّث الفنان التونسي ظافر العابدين مع تجربته الشخصية مع مرض السرطان، من خلال إصابة أحد أفراد عائلته، والذي تماثل للشفاء.

وقال خلال حلوله ضيف برنامج AB talks على موقع “يوتيوب: “شعور بالعجز فليس بيدك أي ما تستطيع تقديمه فلا يمكنك مساعدة أقرب أشخاص لك وأعطوك من حياتهم وهذا أمر صعب لأنه مرض الله يعافي الجميع منه فهو مرض علاجه صعب وهناك أنواع يستحيل علاجها “.

وأضاف: “الإنسان يجب أن يبحث عن الإيجابيات فعلينا الاستمتاع بأبسط اللحظات ونخفف عنهم معاناتهم حتى لو بالحديث معهم لينسوا مرضهم من دون وضع أي ضغوط عليهم .. ففي مجتمعنا هناك من يشعرون أنه مرض عار فلا يذكرون حتى إسمه “.

واختتم ظافر العابدين كلامه في هذا السياق: “يجب علينا مساعدتهم لكي لا يشعرون أنهم بمفردهم أو أخطأوا في شيء فهو مرض من الممكن أن يصيب أيا منا فنحاول أن نخفف عن الجميع بالبسمة والضحكة والحضور”.