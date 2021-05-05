هاني رمزي يعود إلى المسرح من خلال “أبو العربي”.. وهذا موعد العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الفنان المصري هاني رمزي عن عودته للمسرح مرة أخرى، بعد غياب حوالي 18 عاماً، وذلك من خلال مسرحية “أبو العربي”.

ونشر رمزي صورة “البوستر” الرسمي للمسرحية عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، وعلق عليها، قائلاً إنه سيعود إلى المسرح مرة أخرى من خلال مسرحية “أبو العربي”.

وأوضح رمزي أن المسرحية سيتم عرضها على مسرح “جراند طيبة” بمدينة نصر في عيد الفطر، كاشفاً عن أنه سيعرض المسرحية، أيضاً، في عدد من الدول العربية، مثل: السعودية والإمارات، قريباً.

ووفقاً لـ”البوستر”، فإن مسرحية “أبو العربي” من بطولة هاني رمزي، وأحمد فتحي، وحجاج عبدالعظيم، ومحمد جمعة، وليلى عزب، وهي من إنتاج تامر كرم، وإشراف أحمد فهمي.

وكانت آخر مشاركة للفنان هاني رمزي في المسرح من خلال مسرحية “كده أوكيه” في 2003، بطولة أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، وياسمين عبدالعزيز.