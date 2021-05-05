مواقفكم لا تليق بالفنان اللبناني.. نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين المحترفين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تقدّمت النجمة نوال الزغبي يوم أمس الثلاثاء بطلب باستقالتها من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان وأعلنت عن الأسباب التي دفعتها للقيام بذلك من خلال نصّ الاستقالة الذي نشرته اليوم عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وأعادت نوال الزغبي السبب في تقديم استقالتها إلى البيانات السابقة التي أصدرتها نقابة الفنانين المحترفين والتي طلبت من خلالها المنتسبين إليها إلى عدم التعرّض للأحزاب والتيارات السياسية ووصفت نوال هذه الخطوة بـ “السابقة الخطيرة في بلدٍ يتجاوز عمره 6000 سنة”.

وأضافت نوال الزغبي في بيان الاستقالة “لما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتكم لا تليق بالفنان اللبناني بشكلٍ عامٍ أو بتاريخ الفن أو بالدور الريادي الذي لعبه لبنان في عالم الفن وحرية التعبير ، ولما لا يشرفني ولا يسعني أن أرى وطني وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين، أتقدم باستقالتي”.