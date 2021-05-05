خالد سليم يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: منحت دولة الإمارات الإقامة الذهبية للفنان خالد سليم، بحسب ما أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير “إنستغرام”.

وتقدم سليم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه للفنانين والمبدعين، وهيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحه الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات.

كما شكر الإدارة العامة للهجرة والجنسية على جهودها، وحسن الاستقبال والحفاوة، داعياً الله أن يحفظ الإمارات حكومة وشعباً.

ويستعد خالد سليم، خلال الفترة المقبلة، لتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم “عشمني”، من كلمات هشام صادق وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وتنتمي إلى الأغاني الدرامية.

وعرض لسليم، مؤخراً، آخر أعماله في الدراما التلفزيونية “جمال الحريم”، بمشاركة النجمة نور، وعدد كبير من الفنانين، والذي حقق مشاهدات ضخمة، وردود فعل مميزة، وتصدر مؤشرات البحث في كل حلقاته.