أحمد فهمي: لهذا السبب وافقت على المشاركة في مسلسل “كل ما نفترق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: كشف الفنان المصري أحمد فهمي عن سبب قبوله المشاركة في مسلسل “كل ما نفترق”، موضحاً أنه اختار هذا المسلسل من بين 4 مسلسلات أخرى عرضت عليه، نظراً لأن الدور مختلف عن كل الأدوار التي سبق وقدمها.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أنه يجسد دوراً مركباً وجديداً، حيث يقتل زوجته في الحلقة الأولى ويتاجر في المخدرات، مشيراً إلى أن شخصيته تشهد تحولاً كبيراً في الحلقات الأخيرة.

وعلق على الأزمات التي أحاطت بهذا المسلسل بسبب الخلاف الذي دار بين الفنانة ريهام حجاج وآيتن عامر، مشيراً إلى أن هذه الخلافات وقعت بسبب اختلافات في وجهة النظر، وأن هذا الأمر طبيعي ووارد في أي عمل فني.

وأشار إلى أنه أثر في الوقوف على مسافة واحدة من زملائه في هذا العمل، نظراً لحساسية موقفه حيث إن هناك علاقة صداقة وأخوة تجمعه بكل من ريهام حجاج وزوجها وآيتن عامر وزوجها.

وأعرب عن سعادته الكبيرة لمشاركته في مسلسل “الاختيار 2” كضيف شرف، مؤكداً أنه لم يتردد لحظة في قبول الدور نظراً لأهميته الكبيرة ورسالته الوطنية العظيمة.

وكانت الأزمة بين آيتن عامر وريهام حجاج قد اشتعلت، عندما ألمحت عامر إلى رغبتها في الانسحاب من المسلسل، عبر منشور على “فيسبوك”، قالت فيه: “خدوني معاكوا والنبي #موسم_الانسحاب”، معلقة على القرار الذي اتخذه الفنان أحمد السعدني بالانسحاب الرسمي من مسلسل “كله بالحب” الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية زينة.

وجاءت تلك الأزمة بعد الاتهام الذي وجه إلى ريهام حجاج مؤخراً، بأنها تتدخل في مونتاج المسلسل، وفتح الحلقات التي تم الانتهاء منها، وتقليل مشاهد الفنانتين رانيا يوسف وآيتن عامر، الأمر الذي تسبب في رفض المخرج كريم العدل استكمال التصوير، ما أدى لمواصلة تصوير المسلسل بفريق جديد ومخرج آخر.

ويشارك في بطولة مسلسل “وكل ما نفترق”، بجانب أحمد فهمي وريهام حجاج وآيتن عامر، كل من عمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وطارق عبدالعزيز.